Mushkin выпускает линейку продуктов SSD на 120 ГБ, 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ

Mushkin Enhanced MFG объявляет о выпуске новой серии твердотельных накопителей Source Series для розничных сетей, e-tail и других областей.SSD-устройства идеально подходят для массовых вычислений - от игровых компьютеров и ноутбуков до мини-ПК (NUC) и других систем. SSD доступны в емкостях 120 ГБ, 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ и могут достигать максимальной последовательной производительности до 560 МБ / с и 520 МБ / с. Каждый SSD защищен MEDS (Mushkin Enhanced Data-Protection Suite), гарантирующий, что ценные данные защищены и подкреплены 3-летней гарантией для большей надежности.