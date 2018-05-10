Muskin Pilot Series NVMe M.2 SSD характеристики

Mushkin объявляет о выпуске своих новых накопителей серии PILOT NVMe M.2, которые используют флэш-память TLC NAND с вертикальной укладкой . Емкость колеблется от 120 ГБ до 1 ТБ, так как они предлагают в общей сложности 4 модели.Форм-фактор - M.2 2280, емкость - 120 ГБ, 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Mushkin будет использовать Silicon Motion «SM2262» для контроллера и пары его с TLC письменной флэш-памятью NAND.Скорость передачи сильно зависит от емкости, но последовательная скорость чтения оцениваются примерно на 2710 МБ / с и скорость записи 1755 МБ / с, при случайном чтении 4 тыс. На 335 000 ИОПС и записывают 280 000 ИОПС. Потребляемая мощность составляет 0,3 Вт на холостом ходу, 5,3 Вт при высокой нагрузке, внешние размеры W 22 × D 80 × H 3,8 мм. MTBF составляет 1,5 миллиона часов, гарантия на продукт - 3 года. Цены TBA.