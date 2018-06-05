NGD Catalina NVMe SSD имеет емкость 16 ТБ

NGD выпустила новую SSD-версию Catalina NVMe, привязанную к интерфейсу U.2.\Очевидно, что устройство предназначено для области корпоративного рынка и центров обработки данных. Форм-фактор составляет 2,5 дюйма U.2 (толщиной 15 мм), и они будут иметь три емкости, 4 ТБ / 8 ТБ / 16 ТБ. Интерфейс совместим с PCI-Express 3.0 (x4). Скорость чтения составляет 250 МБ / с, последовательная запись максимум 220 МБ / с, случайное считывание 35 000 IOPS, случайная запись 24 000 IOPS. Потребляемая мощность составляет 12 Вт. Гарантия производителя - три года.