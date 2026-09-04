На IFA 2026 представлена Threadripper Halo Station с PRO 9995WX

В ходе своего выступления AMD на IFA 2026 анонсировала Threadripper Halo Station — рабочую станцию с жидкостным охлаждением, оснащённую 96-ядерным процессором Threadripper PRO 9995WX (кодовое название «Shimada Peak») и поддерживающую установку до четырёх ускорителей AMD Instinct MI350P. Это решение разработано под единственную задачу: выполнение локального инференса моделей искусственного интеллекта, чей объём параметров превышает триллион, при полном отсутствии зависимости от облачных сервисов. Джек Хуинь, занимающий пост старшего вице-президента и генерального директора AMD по направлению вычислений и графики, охарактеризовал данное устройство как принципиально новый тип рабочих станций, который даёт пользователям и разработчикам доступ к мощностям, сопоставимым с суперкомпьютерными. Что касается чипа Threadripper PRO 9995WX на архитектуре Zen 5, то он располагает 96 ядрами и 192 потоками, максимальная частота в режиме Boost достигает 5,4 ГГц, а объём поддерживаемой оперативной памяти DDR5 может составлять до 2 ТБ.

Если перейти к более детальному анализу технических параметров, то каждый модуль MI350P несёт на борту 144 ГБ памяти HBM3E с пропускной способностью 4 ТБ/с, что даёт выигрыш по скорости передачи данных в четырнадцать раз относительно любого варианта LPDDR5X. На площадке IFA 2026 AMD представила сборку, включающую две платы MI350P в исполнении PCIe, что суммарно обеспечивает 288 ГБ HBM3E. При желании пользователи могут нарастить систему до четырёх таких карт, доведя общий объём памяти HBM3E до 576 ГБ. Как утверждают представители AMD, подобного количества памяти достаточно, чтобы разместить модель с триллионом параметров целиком на локальном устройстве. Каждый ускоритель Instinct MI350P характеризуется максимальной потребляемой мощностью (TBP) до 600 Вт и оснащается индивидуальной системой жидкостного охлаждения, аналогичной той, что используется для процессора.