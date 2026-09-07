Представлен мини ПК Geekom A5 2027 Edition с процессором AMD Ryzen 7 7730U

Geekom представили новый взгляд на возможности мини-ПК, представляя модель A5 2027 Edition. Устройство создано для непрерывной работы в течение всего дня и объединяет в небольшом корпусе уверенную мощность, долговечность и широкие перспективы расширения. В основе новинки — процессор AMD Ryzen 7 7730U с 8 ядрами и 16 потоками, который обеспечивает реальную продуктивность в повседневных задачах. Это и одновременная работа с десятками открытых вкладок в браузере, и участие в видеозвонках, и обработка объёмных таблиц, а также использование Photoshop, выполнение задач в 2D-дизайне и базовая работа с видео в 4K-разрешении. Поддержка до 64 ГБ оперативной памяти, до 7 ТБ дискового пространства и подключение четырёх мониторов дают специалистам, авторам контента и небольшим компаниям свободу в организации рабочего места под свои задачи.

Важно, что высокая производительность неразрывно связана с длительным сроком службы устройства. В A5 2027 Edition применены новые SSD-диски, усиленный металлический внутренний каркас и многослойная защита материнской платы. Кроме того, каждый экземпляр проходит 339 различных проверок, которые охватывают прочность, износ, тепловые режимы и другие важные параметры. Дополнительно предусмотрена возможность самостоятельного обновления памяти и накопителей. Такой подход к качеству внутренних компонентов позволяет компании Geekom уверенно предоставлять трёхлетнюю гарантию и рассчитывать на эксплуатацию устройства более пяти лет. Надёжность также означает способность системы безотказно функционировать в условиях непрерывного использования. За это отвечает система охлаждения IceBlast 3.0, которая включает в себя увеличенный малошумный вентилятор, медную тепловую трубку и отдельную медную пластину для эффективного отвода тепла от ключевых узлов. Улучшенный контроль температуры снижает риск перегрева и уменьшает длительную тепловую нагрузку, благодаря чему компьютер стабильно работает круглосуточно — будь то офис, точка продаж, цифровые вывески или любая другая среда с постоянной нагрузкой.

Модель A5 2027 Edition также интегрирует искусственный интеллект в обычные рабочие процессы. Устройство может выступать в роли личного ИИ-помощника при проведении исследований, подготовке текстов, создании контента и анализе информации. Новые агентные приложения позволяют автоматизировать более сложные многошаговые операции. При этом компьютер сохраняет стабильную работу в фоновом режиме, поэтому может поддерживать такие ИИ-задачи, когда они требуются, помогая пользователям достигать большего результата с меньшими усилиями.