Представлен мини ПК Geekom A5 2027 Edition с процессором AMD Ryzen 7 7730U

Важно, что высокая производительность неразрывно связана с длительным сроком службы устройства. В A5 2027 Edition применены новые SSD-диски, усиленный металлический внутренний каркас и многослойная защита материнской платы. Кроме того, каждый экземпляр проходит 339 различных проверок, которые охватывают прочность, износ, тепловые режимы и другие важные параметры. Дополнительно предусмотрена возможность самостоятельного обновления памяти и накопителей. Такой подход к качеству внутренних компонентов позволяет компании Geekom уверенно предоставлять трёхлетнюю гарантию и рассчитывать на эксплуатацию устройства более пяти лет. Надёжность также означает способность системы безотказно функционировать в условиях непрерывного использования. За это отвечает система охлаждения IceBlast 3.0, которая включает в себя увеличенный малошумный вентилятор, медную тепловую трубку и отдельную медную пластину для эффективного отвода тепла от ключевых узлов. Улучшенный контроль температуры снижает риск перегрева и уменьшает длительную тепловую нагрузку, благодаря чему компьютер стабильно работает круглосуточно — будь то офис, точка продаж, цифровые вывески или любая другая среда с постоянной нагрузкой.
Модель A5 2027 Edition также интегрирует искусственный интеллект в обычные рабочие процессы. Устройство может выступать в роли личного ИИ-помощника при проведении исследований, подготовке текстов, создании контента и анализе информации. Новые агентные приложения позволяют автоматизировать более сложные многошаговые операции. При этом компьютер сохраняет стабильную работу в фоновом режиме, поэтому может поддерживать такие ИИ-задачи, когда они требуются, помогая пользователям достигать большего результата с меньшими усилиями.