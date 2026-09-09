На Kickstarter представлена докс-станция PexarBolt Ultra TBT5 Dock

Сегодня компания Pexar представила на платформе Kickstarter свою новую разработку — док-станцию PexarBolt Ultra TBT5 Dock. Это устройство представляет собой пятидюймовую сенсорную панель, созданную с одной ключевой целью: дать пользователю возможность наблюдать за своими рабочими процессами и управлять ими прямо с рабочего стола. В основе работы лежит интерфейс Thunderbolt 5, а сама станция совместима как с macOS, так и с Windows. Она обеспечивает двустороннюю пропускную способность до 80 Гбит/с, а благодаря функции Bandwidth Boost этот показатель может возрастать до 120 Гбит/с, что особенно важно для задач, связанных с активным использованием нескольких дисплеев.

Для подключения всех необходимых устройств достаточно одного кабеля Thunderbolt 5, который даёт доступ к двадцати двум портам. В их число входят интерфейс 10GbE, слот для NVMe-накопителей и разъём для карт памяти CFexpress Type B. Док-станция PexarBolt Dock предлагает широкий набор портов, предназначенных для работы с профессиональными форматами носителей информации, а также с различными периферийными устройствами. Отдельное внимание уделено встроенным кардридерам, которые поддерживают карты CFexpress Type B, SD UHS-II и microSD UHS-II — это заметно упрощает процесс переноса данных. Кроме того, внутри корпуса предусмотрено место для установки SSD-накопителя формата M.2 NVMe PCIe Gen 4 x2, что позволяет пользователям самостоятельно добавлять дополнительные диски для локального резервного копирования или расширения объёма хранилища.

С точки зрения видеовывода, станция оснащена двумя нисходящими портами Thunderbolt 5, а также разъёмами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1. Это даёт возможность создавать многомониторные конфигурации: можно подключить до двух экранов с разрешением 8K при частоте 60 Гц или три монитора с разрешением 4K и частотой 144 Гц. Для высокоскоростного соединения с сетевыми хранилищами (NAS) и другими совместимыми сетями предусмотрен порт 10GbE. Само устройство выполнено в стильном и компактном алюминиевом корпусе, который не только придаёт ему привлекательный внешний вид, но и обеспечивает устойчивость на столе, а также способствует эффективному отводу тепла. Один кабель Thunderbolt позволяет подключать к станции совместимые ноутбуки, настольные компьютеры и рабочие станции, открывая доступ к мониторам, накопителям, сетевому оборудованию и периферии. Хост-порт Thunderbolt 5 поддерживает зарядку по стандарту USB PD 3.1 с мощностью до 140 Вт для совместимых ноутбуков. Два передних порта USB-C в сумме выдают до 45 Вт, чего достаточно для зарядки смартфонов, планшетов и других аксессуаров.
Samsung Galaxy A35 и Galaxy A56 скоро получат бета-версию On…
Samsung продолжает разработку оболочки One UI 9, основанной на Android 17, для широкого ряда устройств Ga…
Представлен неттоп iRU Tactio 513…
iRU, российский производитель компьютерной техники, представил новую модель неттопа — Tactio 513, оснащен…
На IFA 2026 представлена Threadripper Halo Station с PRO 99…
В ходе своего выступления AMD на IFA 2026 анонсировала Threadripper Halo Station — рабочую станцию с жидк…
Представлен мини компьютер Minisforum UM750 Neo с процессоро…
Minisforum анонсировала новый компактный компьютер UM750 Neo, который привлекает внимание необычным выбор…
Представлен мини ПК Geekom A5 2027 Edition с процессором AMD…
Geekom представили новый взгляд на возможности мини-ПК, представляя модель A5 2027 Edition. Устройство со…
На Kickstarter представлена докс-станция PexarBolt Ultra TBT…
Сегодня компания Pexar представила на платформе Kickstarter свою новую разработку — док-станцию PexarBolt…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor