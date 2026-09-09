На Kickstarter представлена докс-станция PexarBolt Ultra TBT5 Dock

Сегодня компания Pexar представила на платформе Kickstarter свою новую разработку — док-станцию PexarBolt Ultra TBT5 Dock. Это устройство представляет собой пятидюймовую сенсорную панель, созданную с одной ключевой целью: дать пользователю возможность наблюдать за своими рабочими процессами и управлять ими прямо с рабочего стола. В основе работы лежит интерфейс Thunderbolt 5, а сама станция совместима как с macOS, так и с Windows. Она обеспечивает двустороннюю пропускную способность до 80 Гбит/с, а благодаря функции Bandwidth Boost этот показатель может возрастать до 120 Гбит/с, что особенно важно для задач, связанных с активным использованием нескольких дисплеев.

Для подключения всех необходимых устройств достаточно одного кабеля Thunderbolt 5, который даёт доступ к двадцати двум портам. В их число входят интерфейс 10GbE, слот для NVMe-накопителей и разъём для карт памяти CFexpress Type B. Док-станция PexarBolt Dock предлагает широкий набор портов, предназначенных для работы с профессиональными форматами носителей информации, а также с различными периферийными устройствами. Отдельное внимание уделено встроенным кардридерам, которые поддерживают карты CFexpress Type B, SD UHS-II и microSD UHS-II — это заметно упрощает процесс переноса данных. Кроме того, внутри корпуса предусмотрено место для установки SSD-накопителя формата M.2 NVMe PCIe Gen 4 x2, что позволяет пользователям самостоятельно добавлять дополнительные диски для локального резервного копирования или расширения объёма хранилища.

С точки зрения видеовывода, станция оснащена двумя нисходящими портами Thunderbolt 5, а также разъёмами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1. Это даёт возможность создавать многомониторные конфигурации: можно подключить до двух экранов с разрешением 8K при частоте 60 Гц или три монитора с разрешением 4K и частотой 144 Гц. Для высокоскоростного соединения с сетевыми хранилищами (NAS) и другими совместимыми сетями предусмотрен порт 10GbE. Само устройство выполнено в стильном и компактном алюминиевом корпусе, который не только придаёт ему привлекательный внешний вид, но и обеспечивает устойчивость на столе, а также способствует эффективному отводу тепла. Один кабель Thunderbolt позволяет подключать к станции совместимые ноутбуки, настольные компьютеры и рабочие станции, открывая доступ к мониторам, накопителям, сетевому оборудованию и периферии. Хост-порт Thunderbolt 5 поддерживает зарядку по стандарту USB PD 3.1 с мощностью до 140 Вт для совместимых ноутбуков. Два передних порта USB-C в сумме выдают до 45 Вт, чего достаточно для зарядки смартфонов, планшетов и других аксессуаров.