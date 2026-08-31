Samsung Galaxy A35 и Galaxy A56 скоро получат бета-версию One UI 9

Samsung продолжает разработку оболочки One UI 9, основанной на Android 17, для широкого ряда устройств Galaxy. При этом на данный момент доступ к бета-версии One UI 9 открыт исключительно для линейки Galaxy S26. Несмотря на то, что компания пока не раскрывает сроки расширения программы бета-тестирования на другие модели, есть основания полагать, что корейский производитель может запустить тестирование для Galaxy A35 и Galaxy A56 ещё до выхода финальной стабильной версии. Такое предположение возникло не на пустом месте: на тестовых серверах Samsung в Корее были зафиксированы бета-сборки One UI 9 для Galaxy A35 (номер прошивки A356NKSUAZZH5) и для Galaxy A56 (номер прошивки A566SKSU9ZZHH). Кроме того, на индийской платформе Samsung Community уже создан отдельный раздел для обсуждения бета-версии One UI 9, предназначенный для владельцев Galaxy A56. Что касается устройств, которые уже работают на стабильной версии One UI 9, то в настоящий момент к ним относятся только те смартфоны, которые были выпущены с этой оболочкой из коробки: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8 и Galaxy S26 FE. Все остальные модели пока либо находятся на более ранних версиях системы, либо участвуют в программе бета-тестирования.

На данный момент флагманская серия Galaxy S26, включая базовую модель, версию Plus и Ultra, уже получила семь последовательных бета-обновлений One UI 9. По всей видимости, финальная стабильная сборка для этих устройств может выйти в ближайшее время — вероятно, в течение нескольких недель. После того как Samsung завершит выпуск стабильной версии для линейки Galaxy S26, компания, скорее всего, откроет программу бета-тестирования для более старых флагманов, таких как серия Galaxy S25, а также для других смартфонов, которые соответствуют требованиям для установки новой оболочки. Таким образом, можно ожидать, что в скором времени список устройств, участвующих в тестировании One UI 9, существенно расширится, и владельцы более доступных моделей, таких как Galaxy A35 и Galaxy A56, также смогут опробовать новые функции и улучшения, предлагаемые этой версией интерфейса.