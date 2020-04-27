На рынке появился внешний SSD-накопитель Patriot PXD M.2 PCIe Type-C

Компания Patriot выпустила внешний накопитель SSD Patriot PXD. Вес накопителя всего 35 грамм, идеален пользователям которым необходимо портативное высокоскоростное устройство хранения данных.

Твердотельный накопитель PXD можно использовать как хранилище для игры игровых консолей. Внешний диск использует новый контроллер PCIe Gen3 x4, а также подключение USB 3.2 Type-C. Скорость чтения и записи составляет до 1000 Мб/с.

Patriot PXD доступен в объеме 512 Гб, 1 Тб и 2 Тб. Конструкция накопителя очень прочная. В комплект поставки входит кабель типа C-Type-A и Type-C-Type-C.