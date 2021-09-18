Накопитель KIOXIA FL6 использует инновационную технологию флэш-памяти BiCS FLASH 3D

KIOXIA представила новую серию твердотельных накопителей NVMe SCM серии FL6. На данный момент производитель проводит тестирование новой серии. Накопители KIOXIA FL6 основаны на инновационной технологии флэш-памяти BiCS FLASH 3D от KIOXIA с SLC 1 бит на ячейку, благодаря чему, достигается низкая задержка и высокая производительность, а также низкое энергопотребление.

Встроенный двойной порт обеспечивает высокую скорость доступа к данным и долговечность. Накопители совместимы для работы с интерфейсом PCIe 4.0. На рынке будут представлены решения емкостью от 800 ГБ до 3200 ГБ. Накопители серии FL6 также гарантируют конфиденциальную безопасность. В ближайшее время серия накопителей FL6 поступит в продажу.