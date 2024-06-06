Накопитель MSI Spatium M580 Gen5 получит охлаждение с паровой камерой

Компания MSI значительно продвинулась вперёд со своей серией твердотельных накопителей из серии Spatium. А на выставке Computex 2024 компания официально представила серию этих накопителей на базе стандарта Gen5, что достаточно интересно с точки зрения новых форматов охлаждения. Собственно, MSI в настоящее время работает над совершенно новым решением в области охлаждения твердотельных накопителей с использованием паровой камеры, которая не будет использовать металлические компоненты. Данное решение производитель разрабатывает для накопителя Spatium M580 Gen5 и новая система получила технологию перехода из пара в жидкость по новому механизму, что, по словам производителя, позволяет реализовать в достаточно компактном корпусе эффективное охлаждение без необходимости задействовать активный кулер.

Кроме того, новое решение по охлаждению с паровой камерой нового поколения не потребует никаких подключений посредством кабелей для подачи питания. Это нужно только в случае с RGB-подсветкой, но это не самый важный момент на текущий момент и без подсветки явно можно прожить. К сожалению, компания MSI не уточнила, когда новое решение в области охлаждения твердотельных накопителей появится на рынке, но система сейчас активно тестируется и есть ощущение, что до конца года её могут отправить в релиз. Правда, пока что не совсем понятно как именно это повлияет на стоимость накопителя, потому что новый механизм явно дорогостоящий.
Накопитель MSI Spatium M580 Gen5 получит охлаждение с парово…
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