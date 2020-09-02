Накопители Samsung 980 PRO серии официально представлены

Компания Samsung официально представила твердотельные накопители нового поколения Samsung 980 PRO.

Серия 980 PRO включает в себя три модели, емкостью 256 Гб, 500 Гб и 1 Тб. Все три модели имеют схожие характеристики и форм-фактор M.2 2280. Благодаря интерфейсу PCIe 4.0, накопители совместимы с материнскими платами AMD X570, B550 и Intel Z490 (Rocket Lake).

Скорость чтения и записи для модели 1 Тб достигает 6900 Мб/с и 5000 Мб/с, соответственно. Твердотельные накопители Samsung 980 PRO получили улучшенный никелевый радиатор, а технология Dynamic Thermal Guard позволит поддерживать оптимальную температуру. Кроме того, в накопителях использует контроллер нового поколения Elpis и 3-битный TLC.

Цена и доступность накопителей не объявлена.