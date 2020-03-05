Новая серия накопителей компании Kingston DC1000M

Один из лидеров производства накопителей представил очередную серию твердотельных накопителей. Накопители серии DC1000M предлагают мощное и доступное решение для клиентов центров обработки данных.

Накопители доступны в емкостях 960 Гб, 1,92 Тб, 3,84 Тб и 7,68 Тб. Благодаря высокопроизводительному интерфейсу подключения NVMe PCIe Gen 3.0 x4 с памятью 3D TLC. Накопители предлагают последовательную скорость чтения и записи до 3100/2800 Мб.

Последовательное чтение/запись

960 ГБ - 3100 Мб/с, 1330 Мб/с

1,92 Тб - 3100 Мб/с, 2600 Мб/с

3,84 Тб - 3100 Мб/с, 2700 Мб/с

7,68 Тб - 3100 Мб/с, 2800 Мб/с

Твердотельные накопители Kingston DC1000M имеют защиту от потери данных и мониторинг телеметрии для повышения надежности ваших данных. Компания дает пятилетнюю гарантию на всю серию накопителей.