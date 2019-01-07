Новые SSD для киберспорта Seagate FireCuda 510 и BarraCuda 510

В эпоху киберспорта и игровых стримов Seagate с полной серьезностью относится к присущей геймерам «жажде скорости». SSD FireCuda 510 M.2 PCIe NVMe обеспечивает молниеносную реакцию пользователя в играх благодаря высочайшей скорости записи и чтения. Имея превосходные характеристики количества операций ввода/вывода в секунду, устройство позволяет геймерам максимально быстро обрабатывать несколько видеопотоков 4K и параллельно выполнять программы для записи и стриминга игрового процесса. Благодаря сверхкомпактному форм-фактору M.2 2280 накопитель можно устанавливать в системы всех размеров — от ноутбуков и миниатюрных ПК до десктопов.

Разумеется, сегодня скорость нужна не только для игр. SSD BarraCuda 510 M.2 PCIe NVMe подойдет всем, кому требуется высочайшая производительность в многозадачном режиме: устройство обеспечивает новые уровни быстродействия, ускоряя приложения, а благодаря компактности накопителя его можно установить в ультратонкие ноутбуки, миниатюрные ПК и настольные компьютеры. Все, что вы цените в устройствах линейки BarraCuda, теперь доступно в форм-факторе M.2. FireCuda 510 и BarraCuda 510 поступят в продажу весной. Оба снабжены интерактивной информационной панелью Seagate SeaTools для упрощенного управления данными и сопровождаются ограниченной пятилетней гарантией.