Новые фены Dreame Dazzle, Pocket Ultra и Mini появились в России

Dreame представила три новых модели фенов Dazzle, Pocket Ultra и Mini, для создания быстрой и профессиональной укладки волос в любых условиях. Эти фены сочетают передовые технологии с практичностью и обеспечивают салонную прическу и безупречный уход за волосами. Для быстрой сушки и экономии времени есть быстрый режим при высокой скорости работы мотора. Dazzle высушивает короткие волосы за 40 секунд, а длиной до плеч за 3-4 мин. Интеллектуальная система контроля температуры NTC (1000 замеров в секунду) защищает волосы от перегрева, сохраняя их здоровье и блеск. Дисплей в реальном времени отображает температуру, скорость воздушного потока и выбранный режим для точного контроля процесса укладки.

Pocket Ultra High-Speed создает разнообразные прически профессионального уровня дома благодаря трем оригинальным насадкам. Выпрямляющая насадка укрощает непослушные вьющиеся пряди, делая их гладкими и шелковистыми за счет мощного потока воздуха. Двойные насадки для завивки создают естественные кудри без лишних усилий. Волосы автоматически накручиваются, а время и силы экономятся.

Hair MINI High-Speed весом всего 270 г и при цилиндрической форме корпуса диаметром 62 мм, он легко помещается в сумку или косметичку. Это делает его незаменимым в путешествиях или после посещения спортзала. Фен MINI будет идеальным спутником для активных людей и заботливых родителей.
Когда базовая одежда становится стилем: на грани комфорта и …
Когда говорят «Волфорд» https://wolford.ru/, в первую очередь вспоми…
Garmin представила Index Sleep Monitor…
Сегодня компания Garmin официально представила Index Sleep Monitor — новый гаджет для отслеживания сна, к…
Как выбрать машинку для стрижки волос: руководство покупател…
Краткое введение При покупке …
Новые фены Dreame Dazzle, Pocket Ultra и Mini появились в Ро…
Dreame представила три новых модели фенов Dazzle, Pocket Ultra и Mini, для создания быстрой и профессиона…
Роботы-пылесосы, фены Dreame стали доступнее…
Dreame объявляет о снижении цен до 40 000 руб на ряд моделей пылесосов и устройств для ухода за волосами …
Выбираем лучший дорожный фен. Обзор Atvel Sylph HD4Выбираем лучший дорожный фен. Обзор Atvel Sylph HD4
Что лучше выбрать вместо фена Dyson? Обзор Atvel AirJet HD6Что лучше выбрать вместо фена Dyson? Обзор Atvel AirJet HD6
Перкусионный массажер с нагревом. Обзор Picooc H1 HeatПеркусионный массажер с нагревом. Обзор Picooc H1 Heat
Умная зубная щетка с четырьмя режимами. Обзор Picooc T1Умная зубная щетка с четырьмя режимами. Обзор Picooc T1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor