Новые фены Dreame Dazzle, Pocket Ultra и Mini появились в России

Dreame представила три новых модели фенов Dazzle, Pocket Ultra и Mini, для создания быстрой и профессиональной укладки волос в любых условиях. Эти фены сочетают передовые технологии с практичностью и обеспечивают салонную прическу и безупречный уход за волосами. Для быстрой сушки и экономии времени есть быстрый режим при высокой скорости работы мотора. Dazzle высушивает короткие волосы за 40 секунд, а длиной до плеч за 3-4 мин. Интеллектуальная система контроля температуры NTC (1000 замеров в секунду) защищает волосы от перегрева, сохраняя их здоровье и блеск. Дисплей в реальном времени отображает температуру, скорость воздушного потока и выбранный режим для точного контроля процесса укладки.

Pocket Ultra High-Speed создает разнообразные прически профессионального уровня дома благодаря трем оригинальным насадкам. Выпрямляющая насадка укрощает непослушные вьющиеся пряди, делая их гладкими и шелковистыми за счет мощного потока воздуха. Двойные насадки для завивки создают естественные кудри без лишних усилий. Волосы автоматически накручиваются, а время и силы экономятся.Hair MINI High-Speed весом всего 270 г и при цилиндрической форме корпуса диаметром 62 мм, он легко помещается в сумку или косметичку. Это делает его незаменимым в путешествиях или после посещения спортзала. Фен MINI будет идеальным спутником для активных людей и заботливых родителей.