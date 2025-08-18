Обзор Dreame Hair Glory Mix. Мощный и компактный фен с ароматизацией

Сегодня мы рассмотрим детально, не так давно представленный в России, фен Dreame Hair Glory Mix с ароматизацией волос. Его специальная насадка поддерживает сменные ароматические кольца, в которые заливается специальная жидкость, позволяющая на 8 часов обеспечить приятный аромат для локонов. Из его особенностей также отмечаются технология контроля безопасной температуры, безлопастный мотор на 1600 Вт, ионизация для сохранения естественный блеск волос.
Комплектация
Поставляется в коробке с премиальных внешним оформлением. На лицевой стороне изображение фена и комплектных насадок.
С обратной стороны подробное описание ключевых конструктивных преимуществ и особенностей исполнения.
Комплект включает: насадку-ароматизатор с кольцом с ароматом цветов и 10 дополнительных пустых колец, концентратор для разглаживания волос, насадку-диффузор.
Внешний вид
Фен выглядит современно и дорого. Представлен в белом, золотом и черном вариантах исполнения. Переливающийся радужный эффект с микронаноузорами.
Он компактен, размеры устройства - 76×82×255 мм и вес 336 граммов. При этом за счет использования мощного бесщеточного двигателя выдает 1600 Вт при скорости вращения до 110 000 оборотов в минуту с воздушным потоком до 65 м/с.
Рукоятка круглой формы с удобным хватом. В ее нижней части съемный сетчатый фильтр, фиксируемый при помощи магнитов.
Работает Dreame Hair Glory Mix в бытовых сетях с напряжением 230В. Мягкий кабель длиной 1.8 метра с оплеткой в основной цвет корпуса, место выхода которого из корпуса усиленно. Есть резиновая застежка, позволяющая собрать кабель в аккуратный пучок на время хранения или транспортировки.
На стороне пользователя панель управления с четырьмя светодиодными индикаторами, отображающими активными режимы работы: холодный воздух, смешанный воздух, теплый воздух и горячий воздух. Наглядно и не перегружено информацией.
Органы управления расположены на ручке, с учетом быстрого доступа к ним большим пальцем, не требуя ослабления хвата. Тут переключатель скоростей и режимов работы.
В этом фене используется продвинутая система фиксации насадок при помощи магнитов. Плотная и надежная фиксация по всей окружности. Снимать и ставить удобно.
Насадки
В комплекте с Dreame Hair Glory Mix идут три насадки. В насадку-ароматизатор устанавливаются ароматизирующее кольцо. В комплекте есть одно с цветочными духами и десять пустых, которые можно будет заполнить самостоятельно.
Эта насадка придает приятный запах волосам. По рекомендации производителя одного кольца хватит на 60 использований.
Классическая насадка со сплющенным концом, формирующая направленный поток и усиливая его. Применяется для укладки и сушки.
И третья насадка рассеивающий диффузор с расположенными радиально носиками, рассеивающими поток. Данный тип насадок используется для придания объема, высушивания и микромассажа головы.
Тесты
В Dreame Hair Glory Mix установлен мощный бесщеточный двигатель с высокой частотой вращения до 110 000 оборотов в минуту. При этом скорость потока 65 м/с достигнута при относительно невысокой мощности в 1600 Вт, экономя энергию и обеспечивая комфортный уровень шума даже на максимальном режиме. При этом уделено повышенное внимание безопасности, датчик NTC в нем поддерживает температуру на безопасном уровне +55°C, производя 300 проверок в секунду. Фен автоматически отключается при перегреве, обеспечивая защиту волос и кожи головы.
Поддерживает два режима скорости и четыре температурных режима, в зависимости от температуры воздуха:
- 25 градусов для комфортного использования,
- 57 градусов для равномерной сушки теплым воздухом,
- 85 градусов для быстрой сушки,
- попеременное воздействие холодным и горячим воздухом для укладки.
Согласно проведенной серии сеансов сушки на максимальных 85 градусах полностью высушивать волосы средней длины можно за 2 минуты и длинные за 4 минуты. Мужские короткие волосы фен высушил за 30-40 секунд. Режим чередования температур отлично подходит для сухих и ломких волос. Чередованием температурных режимов можно делать укладку и придавать нужную форму.
Фен поддерживает эффект ионизации. Установленный в нем передатчик генерирует 300 млн отрицательно заряженных ионов на кубический сантиметров. Это решает вопрос статического электричества при сушке и укладке волос. Концы волос с ним не электризуются, также это хорошо влияет на здоровье волос, удерживая влагу и делая их шелковистыми.
Весомым плюсом этой модели является ароматизации. Во время сушки или укладки придает волосам приятный аромат. В комплекте это цветочный аромат. Сохраняется он в течение скольких часов. В комплекте идут сменные ароматические кольца в которые можно заливать специальную жидкость.
Итоги
Dreame Hair Glory Mix – легкий и компактный фен с высокой эффективностью, выверенной эргономикой, четырьмя режимами работы, ионизатором, тремя насадками в комплекте с магнитным креплением с интересной особенностью в виде ароматических колец. К условным минусам можно отнести отсутствие петли для крючка на кабеле питания, также хотелось бы видеть дорожный чехол.Dreame Hair Glory Mix
получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".