Обзор Dreame Hair Glory Mix. Мощный и компактный фен с ароматизацией

Сегодня мы рассмотрим детально, не так давно представленный в России, фен Dreame Hair Glory Mix с ароматизацией волос. Его специальная насадка поддерживает сменные ароматические кольца, в которые заливается специальная жидкость, позволяющая на 8 часов обеспечить приятный аромат для локонов. Из его особенностей также отмечаются технология контроля безопасной температуры, безлопастный мотор на 1600 Вт, ионизация для сохранения естественный блеск волос.

Комплектация

Поставляется в коробке с премиальных внешним оформлением. На лицевой стороне изображение фена и комплектных насадок.

С обратной стороны подробное описание ключевых конструктивных преимуществ и особенностей исполнения.

Комплект включает: насадку-ароматизатор с кольцом с ароматом цветов и 10 дополнительных пустых колец, концентратор для разглаживания волос, насадку-диффузор.

Внешний вид

Фен выглядит современно и дорого. Представлен в белом, золотом и черном вариантах исполнения. Переливающийся радужный эффект с микронаноузорами.

Он компактен, размеры устройства - 76×82×255 мм и вес 336 граммов. При этом за счет использования мощного бесщеточного двигателя выдает 1600 Вт при скорости вращения до 110 000 оборотов в минуту с воздушным потоком до 65 м/с.

Рукоятка круглой формы с удобным хватом. В ее нижней части съемный сетчатый фильтр, фиксируемый при помощи магнитов.

Работает Dreame Hair Glory Mix в бытовых сетях с напряжением 230В. Мягкий кабель длиной 1.8 метра с оплеткой в основной цвет корпуса, место выхода которого из корпуса усиленно. Есть резиновая застежка, позволяющая собрать кабель в аккуратный пучок на время хранения или транспортировки.

На стороне пользователя панель управления с четырьмя светодиодными индикаторами, отображающими активными режимы работы: холодный воздух, смешанный воздух, теплый воздух и горячий воздух. Наглядно и не перегружено информацией.

Органы управления расположены на ручке, с учетом быстрого доступа к ним большим пальцем, не требуя ослабления хвата. Тут переключатель скоростей и режимов работы.

Насадки

В этом фене используется продвинутая система фиксации насадок при помощи магнитов. Плотная и надежная фиксация по всей окружности. Снимать и ставить удобно.В комплекте с Dreame Hair Glory Mix идут три насадки. В насадку-ароматизатор устанавливаются ароматизирующее кольцо. В комплекте есть одно с цветочными духами и десять пустых, которые можно будет заполнить самостоятельно.

Эта насадка придает приятный запах волосам. По рекомендации производителя одного кольца хватит на 60 использований.

Тесты

Классическая насадка со сплющенным концом, формирующая направленный поток и усиливая его. Применяется для укладки и сушки.И третья насадка рассеивающий диффузор с расположенными радиально носиками, рассеивающими поток. Данный тип насадок используется для придания объема, высушивания и микромассажа головы.В Dreame Hair Glory Mix установлен мощный бесщеточный двигатель с высокой частотой вращения до 110 000 оборотов в минуту. При этом скорость потока 65 м/с достигнута при относительно невысокой мощности в 1600 Вт, экономя энергию и обеспечивая комфортный уровень шума даже на максимальном режиме. При этом уделено повышенное внимание безопасности, датчик NTC в нем поддерживает температуру на безопасном уровне +55°C, производя 300 проверок в секунду. Фен автоматически отключается при перегреве, обеспечивая защиту волос и кожи головы.

25 градусов для комфортного использования,

57 градусов для равномерной сушки теплым воздухом,

85 градусов для быстрой сушки,

попеременное воздействие холодным и горячим воздухом для укладки.

Поддерживает два режима скорости и четыре температурных режима, в зависимости от температуры воздуха:Согласно проведенной серии сеансов сушки на максимальных 85 градусах полностью высушивать волосы средней длины можно за 2 минуты и длинные за 4 минуты. Мужские короткие волосы фен высушил за 30-40 секунд. Режим чередования температур отлично подходит для сухих и ломких волос. Чередованием температурных режимов можно делать укладку и придавать нужную форму.

Фен поддерживает эффект ионизации. Установленный в нем передатчик генерирует 300 млн отрицательно заряженных ионов на кубический сантиметров. Это решает вопрос статического электричества при сушке и укладке волос. Концы волос с ним не электризуются, также это хорошо влияет на здоровье волос, удерживая влагу и делая их шелковистыми.

Весомым плюсом этой модели является ароматизации. Во время сушки или укладки придает волосам приятный аромат. В комплекте это цветочный аромат. Сохраняется он в течение скольких часов. В комплекте идут сменные ароматические кольца в которые можно заливать специальную жидкость.

Итоги

Dreame Hair Glory Mix – легкий и компактный фен с высокой эффективностью, выверенной эргономикой, четырьмя режимами работы, ионизатором, тремя насадками в комплекте с магнитным креплением с интересной особенностью в виде ароматических колец. К условным минусам можно отнести отсутствие петли для крючка на кабеле питания, также хотелось бы видеть дорожный чехол.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".