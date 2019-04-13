Новые накопители для ноутбуков - Intel Optane Memory H10

Новый Intel Optane Memory H10 с твердотельными накопителями обеспечивает лучшую производительность и емкость в компактном форм-факторе M.2. Он предназначен для тонких и легких ноутбуков, а также для вычислительных платформ с ограниченным пространством и охлаждением.

Одна половина устройства - это диск Intel Optane, а другая - хранилище на базе Intel QLC 3D NAND. Доступны следующие модификации: 16 ГБ памяти Intel Optane/256 ГБ памяти, 32 ГБ памяти Intel Optane/512 ГБ памяти и 32 ГБ/1 ТБ для хранения.

Объем памяти H10 невелик по сравнению с современными традиционными твердотельными накопителями, но Intel утверждает, что сильной стороной H10 является его оптимальная производительность на малых глубинах очередях. Он может похвастаться до 55 КБ для операций чтения и записи IOP. Скорость последовательного чтения и записи составляет 2400 и 1800 МБ/с. Это означает, что вы можете запускать документы в два раза быстрее, запускать игры на 60% быстрее и открывать медиа-файлы на 90% быстрее - и все это при многозадачности.

Привод рассчитан на 300 ТБ на срок службы и имеет 5-летнюю гарантию. Потребители смогут найти Intel Optane Memory H10 в ноутбуках от Dell, HP и ASUS от Best Buy со второго квартала этого года.