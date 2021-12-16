Новые твердотельные накопители PCIe 4.0 NVMe от компании KIOXIA

Пользователи могут объединять твердотельные накопители KIOXIA в единое хранилище данных и определять необходимые возможности хранения такие как производительность, емкость и доступность для каждой подключенной виртуальной машины в кластере VMware vSAN. Эти возможности не только расширяют возможности гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) в виртуальных средах, но также обеспечивают администрирование и поддержку политик хранения в моделях серии CM6 и CD6 с совместимостью с vSAN. KIOXIA была одной из первых компаний, которая продемонстрировала и поставила твердотельные накопители PCIe 4.0 NVMe для предприятий и центров обработки данных. Корпоративные твердотельные накопители KIOXIA CM6 и твердотельные накопители для центров обработки данных CD6 являются твердотельными накопителями, соответствующими стандарту SFF-TA-1001 также называемыми U.3.