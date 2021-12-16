Новые твердотельные накопители PCIe 4.0 NVMe от компании KIOXIA

KIOXIA объявила, что ее линейка твердотельных накопителей PCIe 4.0 NVMe сертифицирована VMware vSAN 7.0, что позволяет использовать хранилище совместно между подключенными узлами в кластере VMware vSphere. Линейка твердотельных накопителей NVMe PCIe Gen4 (16 ГТ / с x4) от KIOXIA обеспечивает запланированное повышение производительности до 2 раз по сравнению с предшественниками с интерфейсом PCIe 3.0 и в 12 раз быстрее, чем диски SATA 6 Гбит/с.

Пользователи могут объединять твердотельные накопители KIOXIA в единое хранилище данных и определять необходимые возможности хранения такие как производительность, емкость и доступность для каждой подключенной виртуальной машины в кластере VMware vSAN. Эти возможности не только расширяют возможности гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) в виртуальных средах, но также обеспечивают администрирование и поддержку политик хранения в моделях серии CM6 и CD6 с совместимостью с vSAN. KIOXIA была одной из первых компаний, которая продемонстрировала и поставила твердотельные накопители PCIe 4.0 NVMe для предприятий и центров обработки данных. Корпоративные твердотельные накопители KIOXIA CM6 и твердотельные накопители для центров обработки данных CD6 являются твердотельными накопителями, соответствующими стандарту SFF-TA-1001 также называемыми U.3.