Новый 860 QVO SSD от Samsung

Samsung анонсировала новый набор недорогих твердотельных SSD с высокой плотностью, называемый SSD 860 QVO. В них использует фирменный контроллер MJX, который также используется в SSD 860 Pro и SSD 860 Evo. Что касается памяти, то она использует новейшую 4-битную Q-QAND V-NAND.

Новинка будет доступна с емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 Тб и будет предлагаться в 2,5-дюймовом форм-факторе. QVO SSD будет использовать интерфейс SATA 6 Гбит/с. Samsung утверждает, что SSD 860 QVO сможет достичь последовательных скоростей чтения и записи до 550 и 520 МБ/с. Ожидаемая производительность будет находиться в области 97000 и 89000 IOPS. Версия 1TB имеет рейтинг выносливости на запись 360TBW, в то время как 2TB и 4TB, 720TBW и 1,440TBW. Все 860 QVO SSD будут поставляться с трехлетними гарантиями. Цена начинается от 10 тысяч рублей и будет доступна с января 2019 года.