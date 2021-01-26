Новый ридер ONYX BOOX Kon-Tiki 2 с 7,8 дюймовым экраном поступил в продажу

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представила новый ридер - ONYX BOOX Kon-Tiki 2.

Ридер оснащен 7,8-дюймовым сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с разрешением 1872 на 1404 точки и плотностью пикселей 300 dpi. Дисплей отображает на 68% больше информации по сравнению с 6 дюймовыми дисплеями. Кроме того, модель имеет подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания.

Работает устройство на платформе Qualcomm 636 с улучшенной энергоэффективностью. На борту 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3150 мАч. Установлена операционная система Android 10.

ONYX BOOX Kon-Tiki 2 поставляется в компактном корпусе с "умной обложкой" (в комплекте). Устройство имеет порт USB Type-C с поддержкой функции OTG, поэтому к ридеру можно подключить другие устройства, клавиатуру, наушники и т.д. BOOX Kon-Tiki 2 оснащен встроенным модулем Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. Ридер поддерживает работу с большинством популярных форматов текстовых файлов, а также аудиофайлами MP3 и WAV.

ONYX BOOX Kon-Tiki 2 поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 23 490 рублей. Приобрести новинку можно в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX, интернет-магазинах ONYX BOOX и Palmstore, а также в сети цифровых супермаркетов ДНС.