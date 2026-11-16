Стартовали продажи ридера ОНИКС БУКС Кон-Тики 6

В продажу вышла модель ОНИКС БУКС Кон-Тики 6 — очередной ридер линейки, у которого дисплей вырос до 7,8 дюйма. В обновлённом устройстве появилась поддержка активного стилуса, а программное обеспечение было доработано. Основой экрана ОНИКС БУКС Кон-Тики 6 служит 7,8-дюймовая панель E Ink Carta Plus (Carta 1300). Её разрешение составляет 1872x1404 точки, а плотность пикселей достигает 300 ppi. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет менять цветовую температуру; кроме того, в ней реализована технология Flicker Free, заметно снижающая нагрузку на зрение во время чтения. За счёт функции SNOW Field (Regal) при частичной перерисовке появляется меньше артефактов, и картинка становится качественнее. Помимо стандартного ёмкостного сенсора, в модели предусмотрен дополнительный слой — он даёт возможность оставлять заметки и рисовать стилусом. Этот сенсорный слой распознаёт 4096 степеней нажатия, поэтому письмо и рисование получаются особо точными. Работать ОНИКС БУКС Кон-Тики 6 может со стилусами BOOX InkSense и BOOX InkSense Plus, приобретаемыми отдельно. Дисплей ридера прикрыт защитным стеклом ONYX Glass, которое оберегает его от царапин и повреждений. Это стекло отличается высокой прозрачностью, а также дополнительно защищает от бликов и засветов.

В основе аппаратной платформы новинки лежит производительный 8-ядерный процессор. Оперативной памяти стало больше — до 4 ГБ, встроенной — до 64 ГБ. Ридер получил модуль Wi-Fi, который работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц; благодаря ему доступны разные онлайн-сервисы, в том числе браузер, переводчик и сетевые библиотеки. Встроенный Bluetooth позволяет подключать к устройству внешнюю периферию, включая беспроводные наушники, чтобы слушать музыку и аудиокниги. Разъём USB Type-C поддерживает функцию OTG. Встроенные динамики дают возможность прослушивать аудиокниги и музыку, а микрофон — записывать голосовые заметки. Есть у модели и встроенный датчик положения (G-сенсор): он автоматически поворачивает изображение, чтобы читать в портретной или альбомной ориентации. Работает ридер под управлением операционной системы Android 11, поэтому на него можно ставить сторонние приложения из магазинов Google Play и RuStore. В состав программного обеспечения модели интегрированы книжные сервисы Яндекс Книги (12+) и Литрес; их обширные каталоги охватывают широкий спектр популярной литературы. Аудиопроигрыватель для прослушивания музыки и аудиокниг установлен заранее. Благодаря функции Text-To-Speech (Текст-В-Речь) содержимое текстовых файлов можно озвучивать. Встроенные словари позволяют переводить иностранные слова прямо во время чтения. Кроме того, при чтении можно выделить целый фрагмент текста и воспользоваться онлайн-переводчиком.

Хотя экран стал больше, корпус модели остался лёгким и компактным — он выполнен из алюминиевого сплава. В комплект с книгой входит удобная магнитная обложка: при транспортировке она защищает экран, а при использовании добавляет комфорта. Ёмкость аккумулятора ридера увеличили до 5 000 мАч — этого хватает на несколько недель автономной работы. Увеличенный экран вместе с возможностью делать рукописные заметки делает ОНИКС БУКС Кон-Тики 6 удачным выбором для тех, кто собирается совмещать чтение книг с работой над документами. Новинка уже поступила в продажу, её можно приобрести за 37 990 рублей.