Новый стандарт SD 8.0 увеличивает скорость передачи данных

SD Association объявила о новейшем стандарте SD 8.0. Спецификация предлагает значительное повышение скорости передачи данных благодаря использованию нового интерфейса PCIe 4.0. Основным требованием к новым SD картам будет необходимость использовать кард-ридер поддерживающий PCIe 4, иначе скорость упадет до 2 Гб/с, что все равно больше, чем у карт формата Current SD Express или UHS-III SD.

Новый стандарт имеет более высокую скорость передачи данных до 3940 мб/с. Это в четыре раза больше по сравнению со текущей SD Express Card со скоростью 985 мб/с. SD 8.0 Specification позволит пользователям занимающимся фото- и видео-съемками передавать файлы большого объема быстрее.