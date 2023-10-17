ONYX BOOX представила ридеры Tab Ultra C Pro и Note Air 3 С

Сегодня, 17 октября, компания МакЦентр, которая выступает эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International Inc, официально сообщила, что линейка электронных читалок расширилась сразу двумя достаточно крупными моделями — ONYX BOOX Tab Ultra C Pro и ONYX BOOX Note Air 3 С. Оба устройства получили цветные дисплеи E Ink Kaleido 3 с диагональю в 10,3 дюйма, двойное сенсорное управление и фирменную подсветку MOON Light 2, так что читать или просто взаимодействовать с этим устройством будет более чем комфортно. Кроме того, производитель оснастил ридеры нового поколения весьма производительным 8-ядерным процессором, а также графическим сопроцессором BOOX Super Refresh, которые совместно запускают операционную систему Android 12.

Оба устройства отображают 4096 цветов и имеют цветовую насыщенность, которая повышена на 30% по сравнению с предыдущим поколением ридеров. Благодаря этому можно с уверенностью заявить, что глаза пользователя в процессе взаимодействия с данными устройствами будут нагружаться гораздо меньше, а это основное преимущество, на которое стоит обращать внимание при выборе подобного рода гаджетов. Всё же если вы покупаете электронную читалку, то вы планируете много читать художественный литературы (и не только), и не хотелось бы, чтобы в процессе ваше зрение ухудшилось. Эти же гаджеты благодаря высочайшему качеству дисплеев позволяют почти не нагружать глаза и читать с удовольствием. ONYX BOOX Tab Ultra C Pro можно будет купить по цене в 87990 рублей, а ONYX BOOX Note Air 3 — за 69990 рублей.