OWC ThunderBlade Gen 2 для профессионалов

В последнее время ноутбуки стали получать все меньше встроенной памяти — раньше при наличии HDD можно было хранить тонну контента и работать с ним удаленно. Теперь же на некоторых ноутбуках максимум 512 гигабайт памяти, пусть она и SSD с хорошей скоростью. Этого недостаточно для профессионалов, особенно если вы работаете с большим количеством контента и нужно постоянно перекидывать или копировать проекты. Теперь для таких пользователей выпустили накопитель OWC ThunderBlade Gen 2, который обеспечивает вас скоростью работы и прочностью — железку можно брать в рюкзак и не переживать о том, что с ней часто-то может случиться. Стоимость пока что в секрете, но это явно будет дорогое удовольствие, которое точно купят профессионалы и будут с комфортом работать.