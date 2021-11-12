OWC анонсировала SSD AIC плату расширения с производительностью до 26000 Мб/с

Компания OWC анонсировала новый SSD AIC - Accelsior 8M2.

Accelsior 8M2 - плата расширения PCIe SSD, которую можно установить в слот материнской платы PCIe x16 с совместимостью интерфейса PCIe Gen 3 и PCIe Gen 4. В случае с PCIe Gen 3 Accelsior 8M2 обеспечивает скорость чтения до 12000 Мб/с, а если использовать стандарт PCIe Gen 4 скорость чтения достигает 26000 Мб/с.

OWC Accelsior 8M2 может вместить до 8 твердотельных накопителей. Максимальный объем памяти достигает 64 ТБ (8 накопителей по 8 ТБ).

Установленные накопители охлаждаются с помощью активного охлаждения в виде радиатора и вентилятора. Для питания имеется 6-контактный разъем.

OWC Accelsior 8M2 с максимальным объемом в 64 ТБ оценен в 12,999 долларов.