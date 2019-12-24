OWC анонсировала твердотельный накопитель

Accelsior 4M2 является самым высокопроизводительным твердотельным накопителем OWC. Это идеальное решение для хранения данных для таких рабочих нагрузок, как редактирование видео большого формата, среды виртуальной реальности, игры и другие приложения требующие высокую пропускную способность. Накопитель совместим с x8/x16 разъемом.

OWC Accelsior 4M2 включает в себя мониторинг и защиту работоспособности накопителя с помощью SoftRAID, программа показывает всю информацию о состоянии диска. Все слоты M.2 на OWC Accelsior 4M2 предназначены для работы на полной скорости PCIe x4, а также для получения большей производительности, есть возможность создать RAID массив.

Заявленная скорость передачи данных более 6000 Мб/с. 5 лет гарантии от производителя. Ребристая крышка радиатора обеспечивает стабильную температуру для работы накопителя. OWC Accelsior 4M2 доступен по цене 250 долларов и поступит в продажу 30-го декабря.