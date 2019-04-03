Обновление M.2 накопителей Optane от Intel

Intel добавила поддержку своих M.2 SSD накопителей Optane для недорогих сборок с процессорами 8-го поколения Pentium Gold или Celeron. Для этого вам также понадобится совместимая материнская плата с последней версией BIOS и слот PCIe M.2.

ПК или ноутбук также должны будут работать под управлением 64-разрядной версии Windows 10. Процессоры Pentium Gold и Celeron 8-го поколения основаны на архитектуре Coffee Lake. Накопитель Optane использует технологию флэш-памяти Intel 3D Xpoint вместе с пользовательским программным обеспечением для повышения производительности данных. В основном вы увидите улучшения во времени запуска приложений. При установке накопителя Optane на ваш ПК или ноутбук он не будет рассматриваться как отдельный накопитель. Windows увидит его как логическое хранилище в сочетании с HDD или SSD. Диски доступны в вариантах на 16 ГБ и 32 ГБ.