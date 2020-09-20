Обновленный накопитель ADATA XPG GAMMIX S50 Lite поддерживает интерфейс PCIe 4.0

Компания ADATA обновила твердотельный накопитель XPG GAMMIX S50 Lite. Теперь накопитель предлагает пользователю использовать PCIe 4.0 интерфейс. Серия S50 Lite будет выпускаться в варианте на 1 Тб и 2 Тб с пятилетней гарантией.

ADATA XPG GAMMIX S50 Lite основан на базе нового контроллера SMI SM2267 PCIe Gen4. Новинка обеспечивает стабильную скорость чтения и записи до 3900/3200 мб/с, соответственно. Производительность произвольного чтения и записи составляет до 490K/540K IOPS.

Накопитель оснащен улучшенным радиатором, по словам компании, удалось снизить температуру до 20%. S50 Lite поддерживает технологию кода исправления ошибок LDPC, а также поддерживает RAID Engine и 256-битное шифрование.

Стоимость ADATA XPG GAMMIX S50 Lite уточняется.
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