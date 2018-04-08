Обзор PNY Wireless Media Reader. Многофункциональный беспроводной кард-ридер

2018-04-08, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - PNY Wireless Media Reader; [176]
Вам надоело перекачивать и загружать информацию в свой смартфон или планшет через кабель USB? Согласитесь, это действительно отнимает много времени. Кажется пришла пора отказаться от проводов. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию решение данной проблемы. Встречайте, перед вами беспроводной кард-ридер PNY Wireless Media Reader, позволяющий не просто быстро и легко выгрузить, либо загрузить все необходимые файлы, но и делиться со своими друзьями видео, фото и т.д. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стильной, компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Устройство Wireless Media Reader
  • Кабель Micro USB
  • Адаптер для MicroSD
  • Чехол
  • Краткое руководство пользователя

Особенности

  • Интерфейс подключения к беспроводной сети: Wi-Fi 802.11 b/g/n с безопасным подключением (WPA2).
  • Поддержка носителей: USB 2.0 (совместимость с устройствами USB 3.0); SD (SD, SDHC, SDXC); microSD (включая поставляемый в комплекте адаптер); HDD
  • Емкость аккумулятора: 2000 мАч
  • Размеры: 95 x 65 x 14 мм
  • Вес: 94 г.
  • Возможность транслировать фильмы, фотографии или музыку
  • Максимальная мобильность благодаря непрерывной работе без подзарядки до 5 часов
  • Возможность делиться контентом одновременно с пятью пользователями
  • Подзарядка мобильного устройства

Внешний вид

Устройство получило под свое управление стильный и компактный дизайн, что позволяет носить данный девайс даже в своем кармане. Для удобства вы можете воспользоваться специальным чехлом, который идет в комплекте поставки. На матовом корпусе остаются не сильно заметные следы от пальцев. К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось, все выполнено аккуратно и без всяких зазоров.

На лицевой части устройства расположилась кнопка вкл/выкл и три светодиодных индикатора состояния работы: аккумулятор, LAN и Wi-Fi.

На одной из боковых граней обосновался слот для SD карт.

На противоположной гране можно увидеть разъем для подключения USB носителей и microUSB разъем для зарядки девайса. Рядом находится кнопка Reset.

На тыльной части устройства находится информация для подключения к девайсу при помощи Wi-Fi.

Дизайн устройства не получил ничего лишнего и необычного, и внешне оно похоже на обычный павер банк. Однако минималистичный дизайн, как нам кажется, придется по душе большинству пользователей.

Функционал и настройка

Для начала работы необходимо установить на свой планшет или смартфон бесплатное мобильное приложение. Все манипуляции и настройки работы устройства осуществляются именно отсюда (русский язык отсутствует).

Удобное и интуитивно понятное меню позволяет быстро разобраться во всех тонкостях работы девайса. Подключение мобильного устройства к PNY Wireless Media Reader осуществляется при помощи беспроводного подключения Wi-Fi, используется стандартный пароль 11111111. Кроме того, в настройках вы можете задать отдельные настройки для подключения гостевого и основного мобильного устройства.

Порадовала возможность подключать PNY Wireless Media Reader к домашней сети Интернет через Wi-Fi, это позволяет не только не терять Интернет подключение на своем телефоне или планшете после подключения к PNY Wireless Media Reader, но и дать возможность не остаться без Интернета другим пользователям, которые подключены к данному устройству.

Девайс поддерживает одновременное подключение до 5-ти мобильных устройств, что позволяет делиться своими файлами, видео, фотографиями со своими друзьями.

Устройство поддерживает сразу два носителя: SD карты и USB-флешки. Благодаря встроенному аккумулятору в 2000 мАч вы можете использовать PNY Wireless Media Reader в качестве переносного накопителя, чтобы в случае необходимости быстро выгрузить накопившиеся фотографии или видео файлы на него, и делать это без использования кабеля USB. Данный девайс поддерживает устройства, работающие на базе ОС Android и iOS.

Кроме того, PNY Wireless Media Reader может работать в качестве зарядной станции. При помощи кабеля USB, при необходимости, вы можете подзарядить свой смартфон, планшет, mp3-плеер и т.д. Этого вполне хватит для того, чтобы продлить жизнь своему мобильному устройству, либо проработать PNY Wireless Media Reader в течении 5-ти часов.

Дальность беспроводной связи Wi-Fi достигает до 10 метров, при отсутствии преград между девайсами. В квартире устройство работало стабильно без всяких сбоев на расстоянии до 5-7 метров. Кажется этого вполне достаточно для полноценного использования данного устройства всем членам семьи.

Также следует отметить, что загруженными файлами можно делиться со своими друзьями в различных социальных сетях.

Другими словами вы получаете под свое управление универсальный карт ридер, позволяющий не тратить время на выгрузку файлов и при этом легко делиться фотографиями и видео со своими друзьями.

Итоги

Подведем итоги по многофункциональному карт ридеру PNY Wireless Media Reader. Данный девайс позволяет существенно упростить большинство задач с выгрузкой и загрузкой файлов на свой смартфон или планшет. Кроме того, устройство можно использовать в качестве раздачи Интернета или зарядной станции. Кажется уже пора отказаться от использования кабеля USB для передачи данных. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, поддержка USB накопителей и карт памяти, доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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