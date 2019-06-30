Обзор Verbatim Premium U1 16 Gb (43962). SD карта для вашего фотоаппарата

Комплектация

Согласитесь, сегодня у многих в «вооружении» есть свой личный фотоаппарат. И речь не идет о вашем смартфоне. Кто-то приобретает обычную «мыльницу», другие предпочитают более дорогостоящее решение. Однако их одна небольшая деталь всегда объединяет данные устройства – карта памяти. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию SD карту от компании Verbatim. Встречайте, перед вами младший представитель из линейки Premium на 16 Гб, модель 43962. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Карта памяти поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектации нет ничего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости устройства. Внутри упаковки находится лишь SD карта.

Verbatim Premium U1 16 Gb (43962)

Дизайн устройства ничем не отличается от привычных для глаз SD карт. Корпус выполнен в черном цвете с фирменной наклейкой Verbatim, где можно ознакомиться с краткой технической информацией.

Данное решение, как нам кажется, идеально подойдет для того, чтобы использовать ее в одном тандеме со многими устройствами: цифровые фотоаппараты, портативные плееры, видеокамеры, компьютеры и многое другое.

Понравилось то, что карта памяти устойчива к ударам и воздействию влаги.

В данной линейке представлены карты памяти с объемом до 256 Гб. Минимальная скорость чтения и записи, по заявленным данным разработчиков, составляют 45 и 80 Мб/с.

Используется файловая система FAT32, которая отлично подойдет для пользователей, работающие с объемными данными. Другими словами, данные карты памяти предназначены именно для записи и хранения видео высокого качества.

На одной из боковых граней расположен переключатель функции защиты от записи. За все время пользования никаких проблем с работой карты памяти замечено не было.

Тесты

CrystalDiskMark 6

Далее предлагаем ознакомиться с результатами тестов. Для тестов мы использовали картридер USB 3.0 от компании ORICO:

HD Tune Pro

AS SSD Benchmark

AnvilPro

AJA System Test

Итоги

Подведем итоги по Verbatim Premium U1 16 Gb (43962). Данная карта памяти идеально подойдет для пользователей, которые ищут для себя качественное решение на все случаи жизни. Другими словами, модель 43962 можно будет использовать практически в одном тандеме с любым устройством, которое получило слот SDHC/SDXC. Другими словами, если вы ищете для себя доступную карту памяти, то обязательно обратите внимание на линейку Premium. Вам лишь останется сделать выбор на объеме памяти.