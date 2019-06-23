Обзор Verbatim Pro U3 16GB (47020). Лучшая карта памяти для вашего фотоаппарат

Комплект поставки

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию карту памяти Verbatim Pro U3. В нашем распоряжении модель с памятью в 16 Гб. Следует отметить, что данные карты памяти позволяют обеспечить эффективную работу современных фотоаппаратов и различных видеокамер HD. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Карта памяти поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включена лишь карта памяти и ничего более.

Особенности

Соответствует стандарту UHS Speed Class 3 (U3) и обеспечивает быструю передачу файлов

Подходит для съемки видео в формате 4K ultra HD

Устойчива к ударам и воздействию влаги

Скорость чтения: до 90 МБ/с

Скорость записи: до 45 МБ/с

Внешний вид

В данной линейке представлены карты памяти объемом 16, 32 и 64 Гб. Скорость чтения и записи, по заявленным данным разработчиков, составляют 90 и 45 Мб/с.

Накопители соответствуют стандарту UHS Speed Class 3 (U3). Другими словами, на данную карту памяти можно записать видео в формате 4K ultra HD и Full HD и использовать ее в одном тандеме с современными устройствами для записи видео.

Verbatim Pro U3 совместима с любым устройством, который имеет слот карты памяти SDHC/SDXC.

Кроме того, карта памяти получила под свое управление отличную защиту. Карта устойчива к ударам и воздействию влаги.

Форм-фактор традиционный. На верхней части крышки нанесена техническая информация. Карта памяти оформлена в синем цвете.

В ходе тестов мы использовали карту памяти в паре с фотоаппаратом Canon. За все время никаких проблем с работой выявлено не было.

Следует отметить, что если вы хотите приобрести карту памяти Verbatim Pro U3 для записи видео в формате 4К, то лучше всего рассмотреть вариант с 64 Гб памятью.

Тесты Verbatim Pro U3 16 Гб

CrystalDiskMark 6

Далее предлагаем ознакомиться с результатами тестов. Для тестов мы использовали картридер USB 3.0 от компании ORICO.

HD Tune Pro

AS SSD Benchmark

AnvilPro

AJA System Test

Итоги

Подводя итоги по Verbatim Pro U3 16GB следует отметить, что перед нами оптимальное соотношение скоростей чтения и записи, чего более чем достаточно для полноценной работы. Данная карта памяти сумеет стать отличным приобретением для вашего фотоаппарата. За все время пользования никаких существенных замечаний у нас не появилось и выявлено не было.