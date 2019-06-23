Обзор Verbatim Pro U3 16GB (47020). Лучшая карта памяти для вашего фотоаппарат

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию карту памяти Verbatim Pro U3. В нашем распоряжении модель с памятью в 16 Гб. Следует отметить, что данные карты памяти позволяют обеспечить эффективную работу современных фотоаппаратов и различных видеокамер HD. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставкиКарта памяти поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включена лишь карта памяти и ничего более.
Особенности
- Соответствует стандарту UHS Speed Class 3 (U3) и обеспечивает быструю передачу файлов
- Подходит для съемки видео в формате 4K ultra HD
- Устойчива к ударам и воздействию влаги
- Скорость чтения: до 90 МБ/с
- Скорость записи: до 45 МБ/с
Внешний видВ данной линейке представлены карты памяти объемом 16, 32 и 64 Гб. Скорость чтения и записи, по заявленным данным разработчиков, составляют 90 и 45 Мб/с.
Накопители соответствуют стандарту UHS Speed Class 3 (U3). Другими словами, на данную карту памяти можно записать видео в формате 4K ultra HD и Full HD и использовать ее в одном тандеме с современными устройствами для записи видео.
Verbatim Pro U3 совместима с любым устройством, который имеет слот карты памяти SDHC/SDXC.
Кроме того, карта памяти получила под свое управление отличную защиту. Карта устойчива к ударам и воздействию влаги.
Форм-фактор традиционный. На верхней части крышки нанесена техническая информация. Карта памяти оформлена в синем цвете.
В ходе тестов мы использовали карту памяти в паре с фотоаппаратом Canon. За все время никаких проблем с работой выявлено не было.
Следует отметить, что если вы хотите приобрести карту памяти Verbatim Pro U3 для записи видео в формате 4К, то лучше всего рассмотреть вариант с 64 Гб памятью.
Тесты Verbatim Pro U3 16 ГбДалее предлагаем ознакомиться с результатами тестов. Для тестов мы использовали картридер USB 3.0 от компании ORICO.
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