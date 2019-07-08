Обзор Verbatim Store 'n' Stay NANO. Внешний накопитель USB на 16 Гб

Согласитесь, времена, когда мы использовали CD-диски уже давно остались в прошлом, ведь на их смену пришли USB-накопители, которые существенно упростили нашу жизнь. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию младшую модель USB-флешки из линейки NANO от компании Verbatim, объемом в 16 Гб. Встречайте, перед вами модель Store 'n' Stay NANO. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставкиУстройство поставляется в уже привычной для компании Verbatim, компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки входит лишь сам USB-диск.
Особенности
- Вес: 2 г.
- Размеры (Д х Ш х В): 17,15 x 14,85 x 7,7 мм.
- Скорость чтения: до 10 МБ/с.
- Скорость записи: до 3 МБ/с.
- Интерфейс: USB 2.0.
- Источник питания: USB-шина.Порт USB 2.0 (совместимость с интерфейсами USB 3.0 и USB 1.1).
- ОС Windows XP, Vista, 7 и Windows 8.
- ОС Mac OS Х 10.1 или более поздней версии.
- ОС Linux 2.4.0 или более поздней версии.
Внешний вид и функционалПреимущество Verbatim NANO в том, что он имеет компактный размер и отлично подойдет для использования в одной паре с теми устройствами, которые не позволяют использовать полноразмерные USB-накопители:
- Телевизоры
- Медиаплееры
- Автомобильные аудиоустройств и т.д.
Кроме того, отдельное внимание следует уделить тому, что Verbatim NANO дает возможность увеличить объем памяти вашего ультрабука, и при этом не занимать большую площадь. Ведь выступать он будет всего на 5 мм. Другими словами, вы можете постоянно держать данное устройство в USB-порту.
По своим габаритам устройство не больше монеты в 1 евро.
Скорость чтения USB-накопителя составляет до 10 МБ/с, а записи до 3 МБ/с. Далее предлагаем ознакомиться с полученными результатами тестов:
AJA System Test
AnvilPro
CrystalDiskMark 6
HD Tune Pro