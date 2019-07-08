Обзор Verbatim Store 'n' Stay NANO. Внешний накопитель USB на 16 Гб

Комплект поставки

Согласитесь, времена, когда мы использовали CD-диски уже давно остались в прошлом, ведь на их смену пришли USB-накопители, которые существенно упростили нашу жизнь. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию младшую модель USB-флешки из линейки NANO от компании Verbatim, объемом в 16 Гб. Встречайте, перед вами модель Store 'n' Stay NANO. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в уже привычной для компании Verbatim, компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки входит лишь сам USB-диск.

Особенности

Вес: 2 г.

Размеры (Д х Ш х В): 17,15 x 14,85 x 7,7 мм.

Скорость чтения: до 10 МБ/с.

Скорость записи: до 3 МБ/с.

Интерфейс: USB 2.0.

Источник питания: USB-шина.Порт USB 2.0 (совместимость с интерфейсами USB 3.0 и USB 1.1).

ОС Windows XP, Vista, 7 и Windows 8.

ОС Mac OS Х 10.1 или более поздней версии.

ОС Linux 2.4.0 или более поздней версии.

Внешний вид и функционал

Телевизоры

Медиаплееры

Автомобильные аудиоустройств и т.д.

Преимущество Verbatim NANO в том, что он имеет компактный размер и отлично подойдет для использования в одной паре с теми устройствами, которые не позволяют использовать полноразмерные USB-накопители:

Кроме того, отдельное внимание следует уделить тому, что Verbatim NANO дает возможность увеличить объем памяти вашего ультрабука, и при этом не занимать большую площадь. Ведь выступать он будет всего на 5 мм. Другими словами, вы можете постоянно держать данное устройство в USB-порту.

По своим габаритам устройство не больше монеты в 1 евро.

AJA System Test

Скорость чтения USB-накопителя составляет до 10 МБ/с, а записи до 3 МБ/с. Далее предлагаем ознакомиться с полученными результатами тестов:

AnvilPro

CrystalDiskMark 6

HD Tune Pro

Итоги

Подводя итоги по USB-накопителю Verbatim Store 'n' Stay NANO следует отметить, что перед нами компактное устройство, которое подойдет для использования в одной паре с любым устройством. Если вы ищете для автомобильного аудиоустройства USB-накопитель для прослушивания музыки, то Verbatim Store 'n' Stay NANO является идеальным решением. Производитель предлагает сразу две модели: на 16Гб и 32 Гб. Лично нам кажется, что объема памяти более чем достаточно для использования Verbatim Store 'n' Stay NANO в качестве хранилища для музыкальных треков и видео файлов.