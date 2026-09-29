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Открыт предварительный доступ к Ace Combat 8: Wings of Theve

Bandai Namco Entertainment Europe открыла предварительный доступ к Ace Combat 8: Wings of Theve. Те, кто успел оформить предзаказ на издание Deluxe, уже могут опробовать игру на PlayStation 5, Xbox Series X|S и в Steam на ПК. Полноценный запуск запланирован на 2 октября 2026 года. Проект базируется на движке Unreal Engine 5 и фирменных наработках студии Bandai Namco Aces. Авторы обещают самый обширный сетевой режим за всю историю серии, поддержку кросс-плея, реальные модели боевых самолетов, тщательно проработанные карты и зрелищные кадры от первого лица в духе кино.

Действие разворачивается в вымышленном мире франшизы. Федерация Центральной Юзеи утратила контроль из-за вторжения Республики Сотоа, и игрокам отведена роль пилотов-асов, которые сражаются за освобождение родных земель и своим участием в боях решают дальнейшую судьбу государства. В сетевом режиме есть возможность создать собственного наемного летчика, найти других пользователей по всему миру через специализированный хаб и присоединиться к совместным или соревновательным матчам. Ace Combat 8: Wings of Theve уже доступна в раннем доступе. Официальный мировой выход намечен на 2 октября для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam.
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