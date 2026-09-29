Открыт предварительный доступ к Ace Combat 8: Wings of Theve

Действие разворачивается в вымышленном мире франшизы. Федерация Центральной Юзеи утратила контроль из-за вторжения Республики Сотоа, и игрокам отведена роль пилотов-асов, которые сражаются за освобождение родных земель и своим участием в боях решают дальнейшую судьбу государства. В сетевом режиме есть возможность создать собственного наемного летчика, найти других пользователей по всему миру через специализированный хаб и присоединиться к совместным или соревновательным матчам. Ace Combat 8: Wings of Theve уже доступна в раннем доступе. Официальный мировой выход намечен на 2 октября для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam.