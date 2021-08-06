P5 Plus - первый PCIe 4.0 накопитель компании Crucial

Crucial представила свой первый твердотельный накопитель PCIe 4.0 M.2 - P5 Plus.

Новинка представлен в варианте на 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Crucial P5 Plus использует высокоскоростной интерфейс PCIe 4.0 с обратной совместимость с PCIe 3.0, память Micron Advanced 3D NAND и обеспечивает скорость чтения до 6600 МБ/с. Накопитель оснащен функциями защиты и шифрования данных. 500 ГБ версия предлагает скорость записи 3000 МБ/с, в свою очередь версия 1 ТБ и 2 ТБ имеют скорость записи 5000 МБ/с.

Форм-фактор M.2 (2280) обеспечивает широкую совместимость с материнскими платами представленными на рынке. На все модели предоставляется 5-летняя гарантия.

Накопитель емкостью 500 ГБ стоит 107,99 долларов, версия с 1 ТБ обойдется примерно в 179,99 долларов, а модель на 2 ТБ оценена в 367,99 долларов.