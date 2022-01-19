PATRIOT объявляет о выпуске твердотельного накопителя P400 PCIe Gen4x4 m.2

PATRIOT, мировой лидер в области высокопроизводительной памяти, твердотельных накопителей, игровых периферийных устройств представила твердотельные накопители PATRIOT P400 PCIe Gen4x4 NVMe M.2 емкостью 512 ГБ и 1 ТБ.

PATRIOT P400 был построен с использованием новейшего контроллера PCIe Gen4x4 NVMe и лучших в своем классе компонентов для обеспечения более быстрого доступа к данным, обработки нескольких приложений и быстрой скорости последовательной передачи до 5000 МБ/с. PATRIOT P400 обеспечивает удвоенную скорость передачи данных по сравнению со стандартными решениями PCIe 3x4 при более низком энергопотреблении, что делает его лучшим решением для повышения эффективности работы аккумулятора ноутбука. Кроме того, эксклюзивный тонкий теплозащитный экран из графена обеспечивает превосходный отвод тепла, особенно в системах с ограниченным пространством.

Patriot P400 изготовлен из одностороннего M.2, предназначенного для экономии места и обеспечения максимальной совместимости с самыми тонкими ноутбуками и настольными компьютерами с малым форм-фактором.

Стабильность и надежность являются критически важными факторами при создании контенты для хранения данных, и каждый P400 поставляется с усовершенствованной прошивкой для обеспечения сквозной защиты данных и технологией Smart ECC для обеспечения целостности данных и предотвращения их повреждения во время интенсивной обработки.

Это гарантирует, что пиковая производительность будет поддерживаться при сохранении высокопроизводительной передачи данных при самых разных рабочих нагрузках, от редактирования видео, игровых сражений до визуальных и звуковых творческих проектов.