PNY Elite microSD объемом 512 гб

Компания PNY анонсировала свою новую карту памяти Elite microSD, у которой максимальный объем составляет 512 гигабайт. Это достаточно много памяти, которую вы можете использовать как для хранения личного контента на смартфоне, так и для записи фото или видео с камер. Для зеркальных фотоаппаратов или камер нужно будет прикупить переходник, но в целом такой объем памяти открывает перед пользователем громадный набор возможностей. Нужно понимать, что этого хватит на громадное количество контента, но и стоимость новинки тоже будет весьма и весьма приличной. Это не тот продукт, который будут покупать массово для хранения любимой музыки из социальных сетей. Это профессиональный продукт, который позволит вам спокойно работать с контентом и не переживать о каких-то ограничениях.