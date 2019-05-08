PNY XLR8 CS3030 для геймеров

В последнее время пользователи стали активно переходить на SSD-накопители, так как это позволяет работать с компьютером быстрее и эффективнее. Например, можно поставить себе накопитель PNY XLR8 CS3030 и получить просто невероятную скорость загрузки компьютера, программ или игр. Производитель, кстати, считает, что эта модель именно для игр будет идеальным выбором. Есть вариант на 1 терабайт, куда можно не только игры, но и массу фильмов запихнуть, чтобы не думать о просмотре из онлайна. Правда, даже на фоне общего снижения стоимости на твердотельные накопители, данный диск сложно будет назвать доступным. Зато он очень быстрый и его установка отнимет у вас всего пару минут, после чего на HDD смотреть просто не захочется.