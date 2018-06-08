PNY представляет SSD-накопители CS2080 M.2 NVMe и AIC NVMe на Computex 2018

Спецификации

CS2080 M.2 NVMe CS2080 AIC NVMe Объём Посл. Скорость чтения до Посл. Скорость записи Посл. Скорость чтения до Посл. Скорость записи Гарантия 256GB 3,000 1,000 3,000 1,000 3 года 512GB 3,200 2,000 3,200 2,000 3 года 1TB 3,200 3,000 3,200 3,000 3 года 2TB 3,200 2,600 3,200 2,600 3 года

PNY Technologies запускает новые SSD CS2080 M.2 NVME и AIC NVMe, скорость чтения которых достикает 3,200МБ/сек, а записи 3,000МБ/сек.PNY CS2080 NVMe доступен как в форм-факторе M.2, так и в AIC, что делает их идеальными для апгрейда настольных ПК или Mac (AIC), так и для ноутбуков (M.2). Более того, к дискам прилагается приложение Acronis True Image Data Migration для простого переноса системы на новый диск PNY CS2080 NVMe.SSD PNY CS2080 NVMe будут доступны в 3 квартале 2018.