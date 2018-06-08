PNY представляет SSD-накопители CS2080 M.2 NVMe и AIC NVMe на Computex 2018

PNY Technologies запускает новые SSD CS2080 M.2 NVME и AIC NVMe, скорость чтения которых достикает 3,200МБ/сек, а записи 3,000МБ/сек.
PNY CS2080 NVMe доступен как в форм-факторе M.2, так и в AIC, что делает их идеальными для апгрейда настольных ПК или Mac (AIC), так и для ноутбуков (M.2). Более того, к дискам прилагается приложение Acronis True Image Data Migration для простого переноса системы на новый диск PNY CS2080 NVMe.
SSD PNY CS2080 NVMe будут доступны в 3 квартале 2018.
PNY CS2080 NVMe доступен как в форм-факторе M.2, так и в AIC, что делает их идеальными для апгрейда настольных ПК или Mac (AIC), так и для ноутбуков (M.2). Более того, к дискам прилагается приложение Acronis True Image Data Migration для простого переноса системы на новый диск PNY CS2080 NVMe.
Спецификации
|CS2080 M.2 NVMe
|CS2080 AIC NVMe
|Объём
|Посл. Скорость чтения до
|Посл. Скорость записи
|Посл. Скорость чтения до
|Посл. Скорость записи
|Гарантия
|256GB
|3,000
|1,000
|3,000
|1,000
|3 года
|512GB
|3,200
|2,000
|3,200
|2,000
|3 года
|1TB
|3,200
|3,000
|3,200
|3,000
|3 года
|2TB
|3,200
|2,600
|3,200
|2,600
|3 года