PNY выпускает SSD SS900 960GB

PNY выпускает свой новейший твердотельный накопитель большей емкости (SSD), PNY CS900 960GB. Это четвертое расширение семейства твердотельных накопителей PNY CS900 и самое крупное, предлагающее почти один терабайт (ТБ) пространства по цене, доступной для потребителей.Он гарантирует исключительную скорость и производительность, скорость чтения до 535 МБ / с и скорость записи до 515 МБ / с.CS900 960GB - идеальный выбор для потребителей, которые ищут высокопроизводительный SSD-накопитель на начальном уровне с обычного жесткого диска (HDD) на своем компьютере или ноутбуке. Он предназначен для простой и экономичной замены жесткого диска в существующих системах и будет способствовать ускорению загрузки, ускорению запуска приложений и превосходной производительности системы.