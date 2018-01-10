Patriot EVLVR Thunderbolt 3 SSD который работает на скорости 1500 Мбайт / с

Сегодня Patriot анонсировала новое дополнение к своей линейке SSD, EVLVR Thunderbolt 3 Portable SSD, предлагая эволюцию в технологии SSD.EVLVR Thunderbolt 3 Portable SSD превосходит скорости традиционных внешних твердотельных накопителей в три раза. Благодаря превосходной скорости, обеспечиваемой контроллером Phison E8 PCIe и возможностью подключения Thunderbolt 3, EVLVR может достигать 1500 Мбайт / с при последовательном считывании и до 1000 МБ / с при последовательной скорости записи. Кроме того, EVLVR обладает высокой эффективностью и не требует внешнего источника питания.