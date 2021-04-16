Patriot Viper VP4300 предлагает скорость чтения до 7400 мб/с

Игровой бренд Patriot Memory представил твердотельный накопитель серии Viper VP4300. Накопитель поддерживает NVMe и использует интерфейс PCIe 4.0 x4.

Накопитель VP4300 оснащен контроллером Innogrit IG5236 с флеш-памятью 3D TLC NAND. Скорость чтения достигает 7400 мб/с, а скорость записи до 6800 об/с (модель с 2 ТБ) и до 5500 мб/с (для 1 ТБ). Для обеспечения максимальной производительности, накопитель оснащен продуманной системой охлаждения, в виде медного радиатора и термопрокладки из графена.

Patriot Viper VP4300 доступен емкостью 1 ТБ и 2 ТБ. Кроме того, на продукт распространяется 5 летняя гарантия. 1 ТБ версия продается за 254 доллара, а 2 ТБ за 499 доллара.
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Patriot Viper VP4300 предлагает скорость чтения до 7400 мб/с

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