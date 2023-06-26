Patriot Viper представила SSD VP4300 Lite для ПК и PS5

Компания Patriot Memory, ведущий производитель модулей памяти и не только, вчера официально объявил о скором релизе своего нового твердотельного накопителя поколения Gen 4 x4 — речь идёт о модели VP4300 Lite M.2 PCIe Gen 4 x4. Компания заявила, что данный накопитель может похвастаться внушительной скоростью чтения до 7400 МБ/сек и наличием новой технологии охлаждения от Patriot Viper. При этом в компании отмечают, что накопитель VP4300 Lite создан для игровых задач и, соответственно, будет позиционироваться как отличное решение для игроков, а не на энтузиастов. Более того, вместе с поддержкой NVMe 2.0, специальным ультратонким теплопроводящим графеновым распределителем тепла и ёмкостью до 4 ТБ данный накопитель предоставляет потенциальному покупателю относительно доступную цену, что, конечно, довольно интересно, потому что хороших накопителей на рынке много, а вот хороших и доступных — не очень.

Ещё стоит уточнить, что VP4300 Lite также будет полностью совместим с игровой приставкой PlayStation 5, обеспечивая последовательные скорости чтения и записи на консоли в среднем до 6100 МБ/сек. И это первое решение, которое представлено в качестве первого совместимого с ПК и PS5 твердотельного накопителя от Patriot Viper. Отличные новости для тех, кто давно искал себе производительный накопитель нового поколения с передовым интерфейсом по разумной цене — теперь у вас будет доступ к такому решению. Вопрос только в конечной стоимости, но она должна быть низкой.
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