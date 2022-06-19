Patriot Viper выпускает твердотельный накопитель VPR400 емкостью до 1 ТБ

Компания Patriot Viper выпускает твердотельный накопитель VPR400.

Новый накопитель доступен емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Он получил уникальный алюминиевый радиатор со встроенными светодиодами RGB. RGB-подсветку можно настроить и синхронизировать с другими компонентами линейки Viper Gaming с помощью программного обеспечения Viper RGB 3.0.

Используя контроллер Innogrit IG5220 PCIe Gen4 x4, VPR400 обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 4 600 МБ/с и 4 400 МБ/с соответственно. На модель VPR400 распространяется 5-летняя гарантия от производителя.

Стоимость Patriot Viper VPR400 не раскрыта.
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