Patriot Viper выпускает твердотельный накопитель VPR400 емкостью до 1 ТБ

Компания Patriot Viper выпускает твердотельный накопитель VPR400.

Новый накопитель доступен емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Он получил уникальный алюминиевый радиатор со встроенными светодиодами RGB. RGB-подсветку можно настроить и синхронизировать с другими компонентами линейки Viper Gaming с помощью программного обеспечения Viper RGB 3.0.

Используя контроллер Innogrit IG5220 PCIe Gen4 x4, VPR400 обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 4 600 МБ/с и 4 400 МБ/с соответственно. На модель VPR400 распространяется 5-летняя гарантия от производителя.

Стоимость Patriot Viper VPR400 не раскрыта.