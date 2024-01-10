Patriot представила самый быстрый в мире накопитель Viper PV573

Компания Patriot готовит к релизу новые и более быстрые твердотельные накопители на интерфейсе пятого поколения под названием PV573, повышающие скорость передачи данных до 14 ГБ/сек с использованием той же самой компактной системы охлаждения. В то время как большинство производителей SSD на интерфейсе PCI-E 5.0 продают свои разработки с мощными охлаждающими системами следующего поколения, Patriot делает акцент на компактный дизайн, который справляется с охлаждением, но при этом пользователю не нужно переживать о том, что в его ПК новый SSD просто не поместится из-за огромного радиатора.

Более того, на выставке CES 2024 компания даже продемонстрировала работу накопителя Patriot Viper PV573, который выполнен в форм-факторе M.2 и работает по интерфейсу PCI-E 5.0 х4. Он представлен в вариантах 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, основан на контроллере Phison E26 и использует 232-слойные NAND-чипы памяти Micron (B58R). В результате данный накопитель обеспечивает скорость до 14 ГБ/сек (чтение) и 12 ГБ/сек (запись). На текущий момент это один из самых производительных накопителей в мире, так что, безусловно, на него многие обратят внимание. При этом система охлаждения накопителя рассчитана на 25 000 часов работы и может обеспечить охлаждение до температуры в 45°С. Безусловно, такого рода накопитель не будет доступным, потому что в этом сегменте доступных вариантов нет. Но если вы всегда хотели или нуждались в столь быстром накопителе, то, вероятно, цена вас не огорчит.
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