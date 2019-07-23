Patriot представляет P200 sata-SSD

Patriot недавно запустил новую линейку моделей SSD. Это серия P200, которая оснащена интерфейсом sata. Производитель объединяет флэш-память nand 3D с контроллером Silicon Motion SM2258XT для моделей с объемом памяти 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а контроллер Maxiotek MAS0902A используется для модели объемом 2 ТБ. Все диски поставляются в 2,5-дюймовом форм-факторе. SSD должны обеспечивать скорость последовательного чтения 530 МБ / с, в дополнение к скорости последовательной записи 460 МБ / с. Диски должны достигать скорости чтения 4K 90000 IOPS и скорости произвольной записи 80000 IOPS.