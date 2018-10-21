Переносной жесткий диск от Huawei

Компания Huawei создала жесткий диск ST310-S1. Это круглое устройство, с тканевым водоотталкивающим покрытием диаметром 136 мм, толщиной 29 мм и весом 270 грамм.

Выглядит он достаточно интересным, и многие его смогут спутать с беспроводным зарядным устройством, но это не так. Это жесткий диск объемом на 1 Тб, предназначенный для автоматического или ручного резервного копирования данных с вашего телефона.

Однако реальная полезность такого устройства, безусловно, будет заключаться в деталях, которых в настоящее время мало. Например, во время автоматического резервного копирования будет возможность отображать изображение передаваемого файла и всего состояния телефона.