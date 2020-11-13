Первая PlayStation 5 умерла из-за неисправности SSD

Хотя PlayStation 5 еще не была официально выпущена, уже есть сообщения о первых неисправностях, и они кроются в SSD накопителях от Samsung.Владельцем этой консоли является ютубер и летсплейщик Jeremy Penter, более известный как ACG. Penter сообщил на своем Twitter аккаунте, что его устройство больше не включается. По-видимому, на стабильность работы PS5 повлияла функция «восстановления хранилища».

Больше всего беспокоит то, что это не будет единичным случаем, другие пользователи уже сообщали о возникновении подобных ошибок. сказали вам. Кроме того, ютубер сообщил, что «Sony и он работали над решением данной проблемы, когда PS5 полностью перестала функционировать».