Первая PlayStation 5 умерла из-за неисправности SSD

Хотя PlayStation 5 еще не была официально выпущена, уже есть сообщения о первых неисправностях, и они кроются в SSD накопителях от Samsung.
Владельцем этой консоли является ютубер и летсплейщик Jeremy Penter, более известный как ACG. Penter сообщил на своем Twitter аккаунте, что его устройство больше не включается. По-видимому, на стабильность работы PS5 повлияла функция «восстановления хранилища».

Больше всего беспокоит то, что это не будет единичным случаем, другие пользователи уже сообщали о возникновении подобных ошибок. сказали вам. Кроме того, ютубер сообщил, что «Sony и он работали над решением данной проблемы, когда PS5 полностью перестала функционировать».
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