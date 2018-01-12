Phison Demos Thunderbolt SSD и контроллеры второго поколения NVMe PS5012-E12

Специалист по контроллерам хранилища Phison демонстрирует ряд контроллеров SSD на CES. Интересно отметить два новых контроллера NVMe: PS5012-E12 и E8 для более крупных SSD-накопителей NVMe. Компания также демонстрирует два контроллера Thunderbolt 3Phison PS5012-E12 будет новым высокопроизводительным контроллером NVMe, который будет отслеживать серии E7. NVMe, а также PCI-Express 3.0x4, поддерживаются, и это означает, что новый контроллер предлагает последовательную скорость чтения до 3200 МБ / с, и 3000 Мбайт / с для записи.