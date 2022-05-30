Phison демонстрирует скорость 12 ГБ/с для твердотельных накопителей PCIe 5.0 благодаря новому контроллеру E26

Компания Phison продемонстрировала ожидаемую производительность своего будущего контроллера PS5026-E26, созданного для того, чтобы ввести твердотельные накопители NVMe в область PCIe 5.0. Компания продемонстрировала мастерство своего нового контроллера, создав эталонный дизайн твердотельного накопителя на основе 1 ТБ TLC NAND от Micron. Новый контроллер Phison был создан с нуля для ускорения рабочих нагрузок SSD следующего поколения, включая технологию прямого доступа, основанную на Microsoft DirectStorage API, ускоренную двумя ядрами ARM Cortex-R5 и тремя проприетарными ускорителями CoXProcessor 2.0, построенными на 12-нм техпроцессе TSMC.

Внутреннее тестирование Phison показало, что его эталонный твердотельный накопитель достигает скорости последовательного чтения более 12 ГБ/с в CrystalDiskMark, а скорость последовательной записи достигает 10 ГБ/с, что на 70 % больше, чем у самых быстрых в мире твердотельных накопителей PCIe 4.0, которые в настоящее время являются максимальными. при последовательной скорости около 7 ГБ/с.

Что касается производительности 4K, одного из наиболее ощутимых показателей пользовательского опыта, то произвольное чтение установлено на уровне около 16 000 IOPS, что демонстрирует возможности для улучшения с дальнейшей оптимизацией встроенного ПО для реальных поставляемых продуктов. Интересно, что Phison выбрала форм-фактор M.2 2580 для своего концептуального твердотельного накопителя, который отличается немного более широкой печатной платой и коннектором, не имеющим обратной совместимости со слотами M.2 2280. Ожидается, что твердотельные накопители на базе контроллера Phison PS5026-E26 появятся на рынке в конце этого года.
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