Phison представила накопитель Pascari D205V

Более того, производитель заявил, что в серверной стойке на 42 юнита ёмкость накопителей достигает 58,9 петабайт, а использование 12 таких серверов увеличит ёмкость до ошеломляющих 707 петабайт. Всё это будет работать в единой системе, так что можно смело обучать нейронные сети, собирать данные для обучения искусственного интеллекта и всё в таком духе. При этом Phison планирует начать поставки Pascari D205V во втором квартале 2025 года, но не стоит думать, что это действительно оптимальное решение для использования в домашнем компьютере. Всё же производитель больше нацелен на корпоративный сектор, где пользователям важно количество терабайт на накопителе и его потребление энергии. В этом плане новинка действительно хороша.