Phison представила накопитель Pascari D205V

Сегодня компания Phison, производитель твердотельных накопителей и контроллеров памяти, официально представила свой новый твердотельный накопитель под названием Pascari D205V, разработанный специально для удовлетворения растущих потребностей в хранении данных в центрах обработки данных. Новый накопитель предлагает вдвое больше пространства для хранения по сравнению с текущими передовыми решениями. Сама компания Phison позиционирует D205V как оптимальное решение для работы с искусственным интеллектом, мультимедийными приложениями и научными исследованиями в дата-центрах за счёт объёма в 122 ТБ встроенной памяти, чего, вероятно, предостаточно для хранения действительно больших объёмов данных.

Более того, производитель заявил, что в серверной стойке на 42 юнита ёмкость накопителей достигает 58,9 петабайт, а использование 12 таких серверов увеличит ёмкость до ошеломляющих 707 петабайт. Всё это будет работать в единой системе, так что можно смело обучать нейронные сети, собирать данные для обучения искусственного интеллекта и всё в таком духе. При этом Phison планирует начать поставки Pascari D205V во втором квартале 2025 года, но не стоит думать, что это действительно оптимальное решение для использования в домашнем компьютере. Всё же производитель больше нацелен на корпоративный сектор, где пользователям важно количество терабайт на накопителе и его потребление энергии. В этом плане новинка действительно хороша.