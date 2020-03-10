PlayStation 5 получит SSD на 1 ТБ

Чем ближе релиз игровой консоли PlayStation 5, тем больше разговоров о характеристиках и возможностях продукта. Многие уверены, что консоль получит твердотельный накопитель и инсайдеры даже представили новую информацию о том, что у этой консоли будет накопитель на один терабайт. Это достаточно интересное решение со стороны производителя, ведь некоторые современные проекты уже занимают львиную долю пространства на накопителях, что уж говорить о том, что будет в будущем с новыми проектами. И если PlayStation 5 действительно будет обладать достойным накопителем, то вы совершенно спокойно сможете устанавливать столько игр, сколько нужно. С этим никогда не было проблем, ведь твердотельный накопитель очень эффективен.